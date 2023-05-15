На выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов

БАКУ /Trend/ - На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов избирателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Йенер сказал, в подсчете голосов нет задержек.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.