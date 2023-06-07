Сегодня в Турции изберут нового председателя парламента

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Турции будет избран новый председатель Великого Национального собрания (парламента) страны.

Как передает в среду Trend, Генеральная ассамблея парламента соберется с этой целью в 14:00 по местному времени.

Пройдет скрытое голосование.

Для того, чтобы один из кандидатов был избран в первых двух турах, потребуются голоса 400 депутатов. Если в первых двух турах не будет набрано 400 голосов, будет проведен третий тур голосования. В этом туре для избрания председателем парламента будет достаточно набрать 301 голос. Если выборы дойдут до четвертого тура, кандидат, набравший наибольшее количество голосов, будет избран председателем.

Отметим, что правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения на данный пост выдвинули кандидатуру Нумана Куртулмуша, Республиканская народная партия - Текина Бингёля, а Хорошая партия - Джихана Пачачи.