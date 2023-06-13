В Анкаре пройдет заседание по заявке Швеции на вступление в НАТО

БАКУ /Trend/ - 14 июня в президентском комплексе в Анкаре состоится заседание, на котором будут обсуждаться вопросы прогресса Стокгольма в выполнении условий для вступления в НАТО.

Об этом говорится в публикации Управление по коммуникациям администрации президента Турции в Twitter, передает Trend.

В заявлении указано, что четвертое заседание постоянного совместного механизма будет организовано главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

На этой встрече присутствовать будут руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, заместитель главы МИД Швеции Ян Кнутссон и постоянный заместитель министра иностранных дел Финляндии Юкка Саловаара/