Глава ЦИК Турции выступил за внедрение в стране системы электронного голосования

БАКУ /Trend/ - Председатель Высшего избирательного совета (Yüksek Seçim Kurulu) Турции, Ахмет Йенер, высказал поддержку внедрению системы электронного голосования в стране, привлекая внимание к успешному опыту других стран, таких как США, Швейцария, Эстония и Бразилия, передает Trend.

Он отметил, что в ближайшем будущем планируются конкретные шаги в этом направлении, особенно после муниципальных выборов в Турции.

По словам Йенера, первоочередной задачей для перехода к системе электронного голосования является разработка соответствующей нормативной базы. Он также сообщил о планах встретиться с представителями политических партий, представленных в парламенте, чтобы обсудить возможность введения соответствующего законодательства.

Глава ЦИК отметил, что они изучают опыт различных стран внедрения электронного голосования, включая успешную практику в Эстонии. Он также не исключил возможности использования портала "электронное правительство" для осуществления голосования в будущем.

Йенер также подчеркнул, что система электронного голосования будет введена на пилотном участке, в первую очередь на заграничных избирательных участках. Он выразил уверенность в том, что переход к новой системе голосования поможет снизить финансовые затраты на избирательный процесс и упростит процедуру голосования для избирателей.