Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Террористам не удастся разрушить мир и безопасность в Турции - Эрдоган

Турция Материалы 1 октября 2023 17:44 (UTC +04:00)
Террористам не удастся разрушить мир и безопасность в Турции - Эрдоган

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы, стремящиеся разрушить мир и безопасность в Турции, никогда не добьются своих целей, сказал президент Турции в ходе выступления на открытии осенней сессии Великого национального собрания страны, передает Trend.

Эрдоган также назвал теракт, который произошел утром в Анкаре, "одним из последних конвульсий террористов" и подчеркнул, что "возрождение" FETÖ и подобных террористических организаций в Турции невозможно.

Он также обратил внимание на отношения Турции и Евросоюза, призвав Брюссель отказаться от неконструктивной позиции, особенно в визовом вопросе, и выполнить свои обещания перед Анкарой.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости