Террористам не удастся разрушить мир и безопасность в Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористы, стремящиеся разрушить мир и безопасность в Турции, никогда не добьются своих целей, сказал президент Турции в ходе выступления на открытии осенней сессии Великого национального собрания страны, передает Trend.

Эрдоган также назвал теракт, который произошел утром в Анкаре, "одним из последних конвульсий террористов" и подчеркнул, что "возрождение" FETÖ и подобных террористических организаций в Турции невозможно.

Он также обратил внимание на отношения Турции и Евросоюза, призвав Брюссель отказаться от неконструктивной позиции, особенно в визовом вопросе, и выполнить свои обещания перед Анкарой.