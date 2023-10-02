Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турция начала реализацию контракта по экспорту газа в Румынию

Турция Материалы 2 октября 2023 02:59 (UTC +04:00)
Турция начала реализацию контракта по экспорту газа в Румынию

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турецкая нефтегазовая компания BOTAŞ с 1 октября начала реализацию контракта по экспорту трубопроводного газа в Румынию, передает Trend.

Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября.

Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ и румынская нефтяная компания OMV Petrom заключили договор о поставках природного газа в Румынию, охватывающий объем до 4 миллионов кубических метров в сутки.

Кроме того, BOTAŞ и OMV Petrom договорились о расширении сотрудничества в области поставок, хранения, добычи и продажи природного газа, а также в разработке зеленых энергетических технологий.

Ранее BOTAŞ уже заключила важные соглашения о поставках природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию, что укрепило ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и разнообразии источников энергоресурсов на континенте.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости