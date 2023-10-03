На всей территории Турции начались антитеррористические операции

БАКУ/Trend/ - Силы безопасности Турции начали масштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Герои" ("Kahramanlar") на всей территории страны.

Как передает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"По информации на 8:30 утра (время турецкое), в стране было проведено 466 антитеррористических операций. В операциях были задействованы 13 440 сотрудников силовых структур. В результате в Мерсине были задержаны 12 террористов. В Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталии, Конье, Испарте и Коджаэли задержаны 55 подозреваемых", - сообщил Али Ерликая.

Отметим, что масштабные антитеррористические операции на территории Турции начались после взрыва, совершенного группировкой РПК перед зданием Министерства внутренних дел в Анкаре.