Названо число судов, принятых турецким портом Алиага в январе-октябре 2023 года

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь 2023 года турецкий порт Алиага в Измире принял 5 тысяч 314 судов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Согласно информации министерства, за указанный период порт Алиага принял 1 374 судна под флагом Турции и 3 940 судов под флагами других стран.

Отметим, что в октябре этого года порты Турции приняли 5 тысяч 581 судно.

За этот период количество судов, принятых в порты Турции под флагами других стран, составило 3 тысячи 764, а количество судов, принятых под флагом Турции - 1 817.

С января по октябрь 2023 года порты Турции приняли 51 тысячу 186 судов (под флагами других стран - 34 тысячи 822, под турецким флагом - 16 тысяч 364).

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