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Хакан Фидан совершит визит в Кыргызстан

Турция Материалы 8 января 2024 16:07 (UTC +04:00)
Хакан Фидан совершит визит в Кыргызстан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 9 января совершит официальный визит в Кыргызстан по приглашению главы МИД страны Жээнбека Кулубаева.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Турции.

В ходе встреч планируются обсуждение всех аспектов турецко-кыргызских двусторонних отношений, а также обмен мнениями по текущим региональным событиям и международным проблемам.

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