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Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК

Турция Материалы 13 января 2024 05:55 (UTC +04:00)
Хакан Фидан: Мы до последнего будем бороться против РКК

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Мы до последнего будем бороться против РКК как внутри своих границ, так и за их пределами.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Trend.

Он выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при отражении атаки боевиков на севере Ирака.

Отметим, что в зоне проведения операции "Пендже-Килит" на севере Ирака при отражении атаки террористов РКК погибли девять военнослужащих ВС Турции.

Вслед за этим турецкие ВВС нанесли ответные удары по террористическим целям, ликвидировав 29 объектов боевиков

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