Анкара и Багдад обсудили взаимодействие в сфере безопасности

БАКУ /Trend/ - В ходе своего визита в Ирак глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел ряд встреч, передает Trend.

По информации, полученной из источников в службе безопасности, Калын встретился с иракским президентом Абдуллатифом Решидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани, а также представителями шиитских и суннитских групп.

Обсуждаемые вопросы включали борьбу с терроризмом, угрозу от террористической организации РПК и общие действия для противостояния ей, сотрудничество в области безопасности, а также продолжение совместных усилий по борьбе с ИГИЛ. В рамках встреч также рассматривались вопросы, связанные с проектом "Дорога развития" в контексте безопасности и экономического взаимодействия, война в Газе и ее воздействие на Ирак и соседние страны.