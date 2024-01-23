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Анкара и Багдад обсудили взаимодействие в сфере безопасности

Турция Материалы 23 января 2024 22:57 (UTC +04:00)
Анкара и Багдад обсудили взаимодействие в сфере безопасности

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В ходе своего визита в Ирак глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел ряд встреч, передает Trend.

По информации, полученной из источников в службе безопасности, Калын встретился с иракским президентом Абдуллатифом Решидом, премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани, а также представителями шиитских и суннитских групп.

Обсуждаемые вопросы включали борьбу с терроризмом, угрозу от террористической организации РПК и общие действия для противостояния ей, сотрудничество в области безопасности, а также продолжение совместных усилий по борьбе с ИГИЛ. В рамках встреч также рассматривались вопросы, связанные с проектом "Дорога развития" в контексте безопасности и экономического взаимодействия, война в Газе и ее воздействие на Ирак и соседние страны.

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