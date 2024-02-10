В Турции суд арестовал 48 человек по делу о теракте в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Суд в Стамбуле арестовал 48 подозреваемых в связи с терактом, произошедшим в городе 6 февраля, передает Trend.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что в рамках расследования задержаны 102 человека, в том числе 96 по подозрению в причастности к террористической деятельности. Дело ведет главная прокуратура Стамбула.

По данным МВД Турции, попытку совершить теракт 6 февраля у входа в здание суда в стамбульском районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". Шесть человек, в том числе трое полицейских, получили ранения, один из них позже скончался.