В США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек

17 октября 2017 03:34 (UTC+04:00)

Численность иммигрантов в США, перебравшихся в страну как легально, так и нелегально, достигла в июле 2016 года рекордного показателя в 43,7 млн человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в понедельник эксперты вашингтонской неправительственной организации Центр исследований иммиграции, опираясь на данные Бюро переписи США, которые были обнародованы в середине прошлого месяца.

Как отмечается в распространенном центром докладе, с 2000 года число постоянных жителей США, родившихся за рубежом, возросло на 12,6 млн человек. "Доля иммигрантов в общей численности населения страны увеличилась до 13,5%. Это самый высокий процентный уровень за последние 106 лет", - подчеркивается в исследовании.

"Каждый восьмой житель США - иммигрант в первом поколении. Кроме того, в стране проживали 16,6 млн детей, родившихся в семьях, где хотя бы один из родителей - иммигрант. В совокупности получается 60,4 млн иммигрантов и их детей, то есть почти каждый пятый житель США", - отмечается в документе.

"Огромное число уже находящихся в стране иммигрантов, которое пополняется ежегодно на более чем 1 млн человек за счет вновь прибывших, оказывает сильное влияние на американское общество, его рабочую силу, школы, инфраструктуру, больницы и окружающую среду. В стране нужно провести серьезную дискуссию, целесообразно ли дальнейшее повышение уровня иммиграции", - указал один из руководителей центра Стивен Камарота.

Azernews Newspaper
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