Вице-президент США отложил визит на Ближний Восток

1 января 2018 23:33 (UTC+04:00)

Первый после начала конфликта вокруг статуса Иерусалима визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль отложен на неопределенный срок, передает РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.

Ранее Пенс подтвердил, что посетит Израиль, Египет и, возможно, другие арабские страны в январе 2018 года.

Как пишет издание, в понедельник израильский МИД опубликовал список государственных деятелей, которые прибудут с визитом в Израиль в январе. Пенса среди них не было.

Как сообщил израильский чиновник, новая дата визита вице-президента пока не была назначена "ввиду различных трудностей с расписанием".

Предполагалось, что Пенс прибудет 14 января, однако в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Индию в рамках запланированного ранее визита, пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направит Пенса на Ближний Восток для переговоров по борьбе с терроризмом, но конкретные сроки не указывались. После того как Белый дом объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, палестинское руководство отказалось встречаться с Пенсом во время этой поездки.

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Azernews Newspaper
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