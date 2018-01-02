США продолжают следить за протестами в Иране, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране, передают РИА Новости.

​"Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые (прежний президент США Барак) Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их "карманы". У людей мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны. США следят!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил в Twitter, что пришло время изменений для Ирана. Вице-президент США Майк Пенс со своей стороны отметил, что нынешняя администрация не будет повторять ошибок предшественников, которые игнорировали протестные движения в Иране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в столице стран Тегеране в связи с протестами.

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