США приостанавливают финансовую помощь Пакистану

5 января 2018 00:50 (UTC+04:00)

США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"Сегодня мы приостанавливаем (финансовую) помощь по вопросам безопасности", - заявила Науэрт на брифинге, не уточнив сумму.

По ее словам, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, которые действуют "внутри и с его территории". "Пакистан должен принять более решительные действия", - сказала Науэрт.

Она напомнила, что ранее США заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.

В то же время Науэрт признала, что в отдельных случаях из введенных мер могут быть сделаны исключения, если это будет отвечать интересам национальной безопасности США.

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