В США массово "обчистили карманы" пожилых армян

В американском Глендейле неизвестные молодые люди прикидываются учениками местной армянской школы, чтобы обворовывать пожилых армян, сообщают армянские СМИ.

Злоумышленники выдавали себя за учащихся армянской школы Глендейла и предлагали пожилым жителям армянонаселенного города пожертвовать деньги на обновление школьной библиотеки.

Мошенники специально выбирали своей целью исключительно пожилых людей: отмечается, что злоумышленники входили в доверие к своим жертвам, в некоторых случаях для беседы проходили к ним в дом.

Многие пожилые жители Глендейла "повелись" и дали деньги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.