В США начали оттаивать вмерзшие в лед аллигаторы

13 января 2018 18:13 (UTC+04:00)

Заледеневшие из-за аномальных холодов в Северной Каролине аллигаторы начали выходить на поверхность, передат РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео из Национального парка Shalotte River Swamp, на которых сотрудники заповедника показали замерзших в пруду крокодилов. На новых кадрах вода оттаяла, а аллигаторы начали приходить в себя после вынужденной спячки.

Руководитель заповедника Джордж Ховард отметил, что аллигаторы могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ. Как только погода придет в норму, животные вернутся к обычному образу жизни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Успех ОПЕК зависит от развития событий в нефтяном секторе США – эксперт
Энергетика 12:44
РФ сделала ставку на угрозу ограниченного применения ядерного оружия - Пентагон
США 05:58
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
США 04:56
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
США 04:14
Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн
США 03:50
США намерены увеличить объемы ядерного оружия
США 02:13
ЕС обсудит общие действия в ответ на заявления Трампа о ядерной программе Ирана
Европа 01:42
Глава МИД Ирана назвал действия США "попыткой подорвать" ядерную сделку
Политика 00:23
Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма
США 00:19
Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана - администрация США
США 00:07
США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур
США 12 января 23:52
Сальвадор направил ноту протеста после слов Трампа о "странах-гадюшниках"
В мире 12 января 23:26
Трамп отрицает, что неуважительно отзывался о Гаити
США 12 января 18:32
В Лондоне заявили, что приглашение Трампу посетить Британию остается в силе
США 12 января 14:05
Турция предупредила своих граждан о нежелательности поездок в США
Турция 12 января 12:29
Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию
США 12 января 09:33
NAFTA будет пересмотрено, или Соединенные Штаты из него выйдут - Минфин США
США 12 января 01:19
США перебросили в Европу еще один способный нести ядерное оружие бомбардировщик
Европа 12 января 00:23