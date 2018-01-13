Конгрессмен США опровергла предупреждение о летящей в сторону штата Гавайи ракете

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) опровергла в субботу предупреждение, которое получили жители ее штата, о летящей в их сторону баллистической ракете, передает ТАСС со ссылкой на запись законодателя в Twitter.

"Это ложная тревога. На Гавайи не летит ракета, мне это подтвердили должностные лица", - написала Габбард.

Она также опубликовала скриншот экрана смартфона с оповещением о чрезвычайной ситуации: "Угроза баллистической ракеты, которая летит на Гавайи. Немедленно ищите убежище. Это не учения".

Потом спасательные службы штата назвали это сообщение ошибкой. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) также заявили о недоразумении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.