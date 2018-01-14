Губернатор Гавайев извинился за ложную ракетную тревогу

14 января 2018 06:18 (UTC+04:00)

Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принес извинения жителям за ложное предупреждение о ракетной угрозе и заявил, что предпринимает усилия для улучшения системы оповещения, передает РИА Новости.

"Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях", — написал губернатор в своем Twitter.

Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Как сообщил Айдж, ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб. Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте.

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