В США вертолет совершил жесткую посадку на улице города

25 января 2018 05:28 (UTC+04:00)

Небольшой вертолет, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку на улице в центре американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида, пострадавших нет, сообщает местная пожарная служба, передает РИА Новости.

"Жесткая посадка вертолета. Два человека на борту, раненых нет", - говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте службы в Twitter.

На место происшествия прибыли бригады пожарных. Откуда вылетел вертолет и куда направлялся, не уточняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США решительно поддерживают «Южный газовый коридор» - Госдеп (Эксклюзив)
Энергетика 08:02
В Мексике туши 300 акул нашли на шоссе
США 05:05
В США индекс Dow Jones достиг рекордного уровня
Бизнес 02:31
США поддержали идею Франции о международном партнерстве против химоружия
США 24 января 20:18
ЕС не должен жаловаться на налоговую реформу Трампа - Меркель
Европа 24 января 19:28
Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США
Бизнес 24 января 17:48
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию
Россия 24 января 17:32
Джон Керри заявил, что надеется на улучшение отношений России и США
США 24 января 16:33
Трамп примет Макрона в Белом доме в конце апреля
США 24 января 07:01
Два человека погибли, 19 ранены в результате стрельбы в школе в США
США 24 января 04:18
В США заявили о росте угрозы со стороны КНДР
США 24 января 03:15
Сенат США утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы
США 24 января 02:41
Глава МИД Турции встретился в Париже с госсекретарем США
Турция 23 января 19:24
После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны
США 23 января 15:51
В США произошло сильное землетрясение
США 23 января 13:54
Минюст США расследует пропажу сообщений агентов ФБР, критикующих Трампа
США 23 января 07:27
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
США 23 января 03:31
Американские штурмовики А-10 остались без крыльев
США 23 января 01:06