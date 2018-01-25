В США вертолет совершил жесткую посадку на улице города

Небольшой вертолет, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку на улице в центре американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида, пострадавших нет, сообщает местная пожарная служба, передает РИА Новости.

"Жесткая посадка вертолета. Два человека на борту, раненых нет", - говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте службы в Twitter.

На место происшествия прибыли бригады пожарных. Откуда вылетел вертолет и куда направлялся, не уточняется.

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