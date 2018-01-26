В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг в американском штате Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.



Подземные толчки зафиксированы в 16.39 по времени UTC (19.39 мск). Эпицентр располагался в 173 километрах к западу от города Ферндейл. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,1 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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