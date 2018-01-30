Трамп отметил роль и влияние Совбеза ООН в мире

Совет Безопасности ООН пользуется большим уважением в мире. Об этом в понедельник во время рабочего обеда с членами Совбеза всемирной организации заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Моя администрация гордится тем, что работает с вами, - сказал он дипломатам, собравшимся в Белом доме. - Мы уже создали огромное число коалиций и Совбез ООН, в частности, очень важен для нас". Американский лидер также дал очень высокую оценку "той власти и уважению, которыми он (СБ ООН) пользуется во всем мире".

В своем приветственном слове Трамп отметил, что "успех ООН зависит от того, насколько сильна независимость" членов организации. Страны присутствовавших на обеде дипломатов хозяин Белого дома назвал "очень сильными".

На встречу прибыли представители 15 стран, в том числе, постпред РФ при ООН Василий Небензя. Главными темами их беседы с Трампом были сотрудничество в сфере безопасности, ситуация вокруг КНДР, действия Ирана на Ближнем Востоке, прекращение сирийского конфликта, а также борьба с терроризмом.

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