В Западной Виргинии поезд с конгрессменами врезался в грузовик

Поезд с американскими конгрессменами врезался в грузовик в Западной Виргинии, есть пострадавшие, сообщил один из пассажиров, республиканец Брэдли Бирн, передает РИА Новости.

"Поезд с членами GOP ("Великая старая партия"— общепринятая в США аббревиатура, обозначающая республиканцев — ред.) по пути на наше выездное мероприятие попал в аварию.., я в порядке. Службы безопасности и врачи прибыли на место и обеспечивают безопасность и помощь пострадавшим", — написал в своем Twitter Бирн.

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