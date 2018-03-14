МИД Южной Кореи: Увольнение Тиллерсона не повлияет на подходы Сеула и Вашингтона к КНДР

Смена руководства Госдепартамента не повлияет на сотрудничество Сеула и Вашингтона по проблеме КНДР. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в ходе встречи с журналистами, передает ТАСС.

"До настоящего момента Южная Корея и США поддерживали тесное взаимодействие, которое будет сохраняться и после прихода нового главы внешнеполитического ведомства", - отметила глава МИД. В то же время Кан Гён Хва заявила, что в связи с перестановками в Госдепартаменте, возможно, ей придется "скорректировать планы" визита в Вашингтон, намеченного ранее на период с 15 по 17 марта.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления. Позднее Тиллерсон уточнил, что официально перестанет числиться руководителем внешнеполитического ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

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