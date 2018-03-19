В США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра

19 марта 2018 14:24 (UTC+04:00)

Полиция американского города Брумфилд (штат Колорадо) обезвредила самодельное взрывное устройство, которое находилось внутри автомобиля, припаркованного на стоянке возле торгового центра компании Walmart. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, правоохранительные органы задержали трех человек, передает ТАСС.

Взрывное устройство полиция обнаружила во время осмотра автомобиля, который числился угнанным в городе Торнтон (штат Колорадо). Для ликвидации угрозы взрыва потребовалось вмешательство специального полицейского подразделения, которое извлекло бомбу при помощи робота.

Как сообщили представители полиции, среди задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина. Расследование в связи с обнаружением взрывного устройства продолжается

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