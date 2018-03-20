США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму $35 млрд

20 марта 2018 03:43 (UTC+04:00)

Американские власти планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму $35 млрд, пока наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд будет находиться в столице США с официальным визитом. Об этом рассказал в понедельник представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга с журналистами, передает ТАСС.

"Пока наследный принц будет находиться в Вашингтоне, мы выступим за [заключение] коммерческие сделки с американскими компаниями на сумму в $35 млрд, которые обеспечили бы 120 тыс. рабочих мест в США", - сказал он.

Визит наследного принца королевства в США продлится две недели. За время поездки Мухаммед бен Сальман проведет с американской стороной встречи политического и экономического характера. Наследник саудовского престола впервые посещает США в этом статусе, наделенном им указом короля-отца в июне 2017 года. Первую зарубежную поездку он совершил в начале марта в Египет, а затем посетил Великобританию.

Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, министром торговли Уилбуром Россом, министром финансов Стивеном Мнучином, первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, выдвинутым главой государства на пост шефа американской дипломатии Майклом Помпео, лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.

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