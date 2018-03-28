В Нью-Йорке могут ввести штрафы для работодателей за звонки сотрудникам в нерабочее время

28 марта 2018 16:39 (UTC+04:00)

Законопроект, который предполагает наложение штрафов на работодателей, позволяющих себе звонить или отправлять текстовые сообщения своим сотрудникам в нерабочее время, внесен на рассмотрение городского совета Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

Автором инициативы выступил член муниципального совета нью-йоркского района Бруклин Рафаэль Эспиналь-младший, который почерпнул идею во Франции, где действует похожий закон. Предложение подразумевает введение регламента коммуникаций с сотрудниками, который действует после того, как тот или иной служащий завершает рабочий день. Исключения предполагается делать лишь в форс-мажорных ситуациях. В документе подчеркивается, что работодатель будет вправе сколько угодно пытаться связаться с подчиненным, однако реагировать на эти сигналы работник не обязан.

Закон, в случае принятия, будет распространяться на компании со штатом сотрудников более 10 человек, исключения подразумеваются только для госслужащих. В тексте законопроекта, размещенном на сайте горсовета, отмечается, что за каждый случай нарушения со стороны работодателя с него может взиматься штраф в размере $250, а если подчиненный отказался отвечать на звонок или сообщение, и работодатель ввел за это против сотрудника санкции или лишил каких-либо привилегий, то он будет обязан компенсировать сотруднику нанесенный ущерб.

Как отметила со ссылкой на опрос своих читателей телекомпания ABC, мнение нью-йоркцев по поводу данной затеи разделилось: одни считают это превосходной инициативой, которая поможет создать для людей баланс между работой и частной жизнью, тогда как другие полагают, что такие вопросы должны регламентировать сами компании, а не федеральные или городские власти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МИД КНР: США пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию
Китай 17:14
Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети
Армения 15:21
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 15:03
Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР
США 14:46
Секута: Необходимо содействовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международно-согласованных принципов
Нагорно-карабахский конфликт 14:31
В США водители подали коллективный иск против BMW
США 14:21
В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
Европа 13:35
Глава ВТО: торговая война Китая и США может затормозить рост мировой экономики
США 11:32
Фондовые индексы США упали вслед за акциями технологических компаний
США 11:11
Госдеп США о недавнем визите представителя незаконного режима Нагорного Карабаха (Эксклюзив)
Политика 10:42
Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой
США 07:55
В конгресс Южной Каролины баллотируется бывший профессиональный клоун
США 01:19
Американский суд решил, что Google нарушил авторские права Oracle
США 27 марта 21:34
МИД Афганистана призвал США и Россию не превращать страну в место для конфронтации
Узбекистан 27 марта 20:45
Захарова: Россия обещает США и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов
Россия 27 марта 13:12
Таджикистан опроверг обвинения в переправке через свою территорию оружия для террористов
Таджикистан 27 марта 11:06
Мексика договорилась с компанией из США о разработке сланцевого проекта
США 27 марта 10:48
Uber временно запретили испытывать беспилотные автомобили в Аризоне
США 27 марта 07:43