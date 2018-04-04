Двое пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube выписаны из больницы

4 апреля 2018 22:21 (UTC+04:00)

Двое пострадавших, госпитализированных во вторник в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (Калифорния), выписаны из больницы, состояние еще одного пострадавшего оценивается как серьезное, сообщил РИА Новости представитель клиники Брент Эндрю.

"Два пациента были выписаны минувшей ночью, состояние еще одного пациента, мужчины, которому в районе 30, оценивается как серьезное", — сообщил собеседник.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла во вторник. Сообщалось, что полиция установила личность подозреваемой: стрелявшей оказалась 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла.

В результате инцидента ранения получили три человека: две женщины 32 и 27 лет и 36-летний мужчина, который был госпитализирован в критическом состоянии.

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