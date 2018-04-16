Белый дом: Трамп все еще хочет встретиться с Путиным

16 апреля 2018 21:26 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп все еще хочет встреться с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения, но это зависит от действий России.

Об этом, как передает ТАСС, журналистам в понедельник во время поездки главы американской администрации во Флориду заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, ее высказывания приводит пул корреспондентов Белого дома.

"Президент все еще хотел бы поговорить с ним. Он считает, что для мира будет лучше, если у них будут хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России", - сказала она.

"Своими действиями мы ясно дали понять, чего мы ожидаем. И мы надеемся, что они изменят свое поведение", - резюмировала она. Никаких сроков пресс-секретарь Белого дома при этом обозначать не стала.

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