Мэттис считает, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном будет продуктивной

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет продуктивной, передает РИА Новости.

"Сейчас я думаю, что есть много причин для оптимизма и что переговоры будут продуктивными", — сказал Мэттис на встрече с министром обороны Таиланда.

КНДР 21 апреля провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны.

Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит США—КНДР состоится в мае или в начале июня.

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