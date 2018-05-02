Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября

2 мая 2018 14:00 (UTC+04:00)

Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, сообщает издание The Hill со ссылкой на документы суда, передает РИА Новости.

Согласно решению суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов — родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов — братьям и сестрам.

Несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида".

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.

Как отмечает издание, Тегеран вряд ли станет выплачивать указанные американским судом суммы. Тем не менее решение суда позволит родственникам жертв претендовать на выплаты из изъятых США счетов иранских граждан и компаний.

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