Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах

3 мая 2018 11:28 (UTC+04:00)

Пентагон запретил продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE на военных базах США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства", — заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, добавив, что "в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах министерства сотрудникам обороны было бы неблагоразумно".

Отмечается, что приказ прекратить продажу устройств Huawei и ZTE был отдан в пятницу. Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи. Однако, как пишет газета, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

Ранее СМИ сообщили, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США не рекомендуют американцам покупать и пользоваться телефонами Huawei и ZTE, так как китайские производители смартфонов представляют угрозу безопасности для американских покупателей.

Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют Китай в хакерских атаках. Китай, в свою очередь, последовательно отвергает эти обвинения, называя их голословными.

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