Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения

4 мая 2018 08:21 (UTC+04:00)

Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа, сообщила местная служба гражданской обороны.

В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.

Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

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