Экс-госсекретарь США выступил за сохранение соглашения с Ираном

Бывший госсекретарь США Джон Керри убежден в необходимости сохранения соглашения Ирана по ядерной программе Тегерана и призывает нынешнего главу Белого дома "дважды подумать" прежде, чем принимать решение об отказе от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году. Об этом Керри заявил в опубликованном во вторник в газете Corriere della Sera интервью, сообщает ТАСС.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (членами Совбеза ООН - Россией, Великобританией, Китаем, США и Францией, - а также Германией) летом 2015 года, а в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Как заявил американский лидер в понедельник в Twitter, во вторник он объявит о своем решении по поводу выхода из соглашения или продолжения выполнения обязательств по СВПД.

"Это соглашение действует, и выход из него не поможет сократить разногласия, а лишь приведет к тому, что иранская сторона получит возможность также не соблюдать его условия. Кроме того, мы не будем знать, что делает Тегеран, потому что с выходом [США] из соглашения международные наблюдатели должны будут покинуть страну", - сказал Керри.

Он убежден, что отказ от соглашения с Ираном будет иметь негативные последствия для мирного урегулирования и процесса разоружения на Корейском полуострове. "Отказ от иранского соглашения приведет к осложнениям с Северной Кореей, которая утратит доверие. Поэтому я бы подумал дважды [на месте Трампа]", - добавил госсекретарь администрации предшественника Трампа Барака Обамы.

При этом Керри не склонен приписывать все заслуги в достижении прогресса в корейском урегулировании Дональду Трампу. "Мы не знаем, какую роль сыграл Китай в этом повороте (заявлении Пхеньяна о прекращении ядерных испытаний)", - отметил политик. Он также считает, что нынешний лидер США, который продолжил политику администрации Обамы по оказанию давления на КНДР, изначально не был рад мирным инициативам южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

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