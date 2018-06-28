Трамп проведет переговоры с премьером Италии

Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Джузеппе Конте Италии 30 июля в Белом доме, говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме 30 июля 2018 года. Италия — важный союзник НАТО, ведущий партнер в Афганистане и Ираке и ключ к обеспечению стабильности в Средиземноморском регионе", — следует из распространенного комментария.

"Вместе Соединенные Штаты и Италия будут стремиться к углублению сотрудничества в решении глобальных конфликтов и содействию экономическому процветанию по обе стороны Атлантического океана", — сообщает Белый дом.

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