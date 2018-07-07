В НАТО обеспокоены тем, каких договоренностей смогут достичь Трамп и Путин в Хельсинки

7 июля 2018 04:15 (UTC+04:00)

Официальные лица НАТО беспокоятся, что президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может предпринять шаги, нескоординированные с Североатлантическим альянсом.

Об этом, как передает ТАСС, заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает агентство Reuters.

По его словам, члены НАТО участия в планировании саммита в Хельсинки не приняли. "В альянсе серьезно озабочены тем, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин", - заявил он в интервью изданиям медийной группы Funke, опубликованном в субботу.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США и КНДР договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации
США 05:27
Помпео примет участие в заседании энергосовета США - ЕС
США 04:43
Мэттис примет участие в саммите НАТО в Брюсселе
США 02:55
Волгоградские предприниматели обсудят в Баку продвижение регионального экспорта на зарубежные рынки
Бизнес 6 июля 23:38
Посол США: Трамп не опасается протестов в Лондоне и поощряет свободу слова
США 6 июля 20:06
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 18:22
Лента новостей
США и КНДР договорились о создании рабочих групп по вопросам денуклеаризации
США 05:27
В Канаде арестовали водителя грузовика, врезавшегося в автобус
Другие страны 05:05
Помпео примет участие в заседании энергосовета США - ЕС
США 04:43
Twitter с мая заблокировал более 70 миллионов подозрительных аккаунтов
В мире 03:45
В Японии из-за ливневых дождей пропавшими числятся почти 40 человек
Другие страны 03:22
Мэттис примет участие в саммите НАТО в Брюсселе
США 02:55
18 человек ранены в результате ДТП в Турции
Турция 02:31
В Непале 20 человек погибли при падении грузовика с горной дороги
Другие страны 01:49
Макрон приедет на полуфинал ЧМ с участием французской сборной
Европа 01:20