Помпео примет участие в заседании энергосовета США - ЕС

7 июля 2018 04:43 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр энергетики Рик Перри примут участие в заседании Совета по энергетике США - ЕС, которое состоится на следующей неделе в Брюсселе. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Совет по энергетике - это форум, на котором рассматриваются энергетические приоритеты США и Евросоюза, в том числе вопросы укрепления энергетической безопасности, - отмечается в распространенном заявлении. - Госсекретарь Помпео и министр Перри примут участие в работе Совета по энергетике вместе со своими коллегами из ЕС, в частности, с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, заместителем главы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марошем Шефчовичем и комиссаром ЕС по климатическим изменениям и энергетике Мигелем Ариасом Каньете".

Совет по энергетике США - ЕС был создан в 2009 году. Последнее заседание было проведено в мае 2016 года. И Шефчович, выступая 25 июня в Атлантическом совете в Вашингтоне, выразил надежду на то, что администрация президента Дональда Трампа вернется к практике регулярного проведения встреч упомянутого органа. "Надеюсь, что Совет по энергетике ЕС и США, заседание которого в прошлом году нам провести не удалось, имею в виду формат, предусматривающий встречи госсекретаря США и американского министра энергетики с европейскими коллегами, в данном случае с Могерини и мной, для обсуждения стратегических вопросов, возобновит деятельность", - подчеркнул он тогда.

По мнению замглавы Еврокомиссии, "речь идет о чрезвычайно важных вещах, которые следует обсуждать союзникам". "Нам следует понимать друг друга. И, надеюсь, мы затем сможем находить общие решения и двигаться вперед в качестве партнеров", - добавил он.

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