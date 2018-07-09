США ввели санкции против туристической компании из Малайзии

9 июля 2018 21:58 (UTC+04:00)

Министерство финансов США внесло в санкционный лист малазийскую туристическую компанию Manah Travel and Tourism SDN BHD за нарушение санкций против Ирана, говорится в документе минфина США, опубликованном на его сайте. Об этом в понедельник сообщают РИА Новости.

Компания зарегистрирована в Куала-Лумпуре. Теперь гражданам США запрещено проводить какие-либо сделки с этой компанией. Все активы в американской юрисдикции этого юрлица блокируются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ким Чен Ын будет соблюдать договоренности по денуклеаризации - Трамп
США 19:06
Жириновский считает, что турецкую авиабазу "Инджирлик" передадут России
Россия 17:48
Китай призвал свои компании увеличить импорт из других стран вместо США
Китай 17:30
Текстильные компании Узбекистана и США могут осуществить совместные инвестпроекты
Узбекистан 17:04
Казахстан не допустит размещения иностранных военных баз на Каспии
Казахстан 15:53
В Китае прокомментировали сообщения о влиянии на переговоры США и КНДР
Китай 15:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Криминальная, коррумпированная, кровожадная, воровская, лживая власть в Армении потерпела полный крах
Азербайджан 22:17
В Азербайджане арестованы 12 человек в связи с покушением на главу ИВ Гянджи
Общество 20:47
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 20:27
Совбез ООН принял резолюцию по защите детей в вооруженных конфликтах
В мире 20:27
Теракт в отношении главы ИВ Гянджи - провокация против азербайджанской государственности - Национальный форум НПО
Политика 20:22
В Турции наступил новый политический период - Эрдоган
Турция 20:06
Власти Таиланда подтвердили эвакуацию четверых подростков
Другие страны 19:58
Президент Ильхам Алиев: Никакая внешняя сила не способна повлиять на нашу волю
Политика 19:34
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества
Нагорно-карабахский конфликт 19:28