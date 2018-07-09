США ввели санкции против туристической компании из Малайзии

Министерство финансов США внесло в санкционный лист малазийскую туристическую компанию Manah Travel and Tourism SDN BHD за нарушение санкций против Ирана, говорится в документе минфина США, опубликованном на его сайте. Об этом в понедельник сообщают РИА Новости.

Компания зарегистрирована в Куала-Лумпуре. Теперь гражданам США запрещено проводить какие-либо сделки с этой компанией. Все активы в американской юрисдикции этого юрлица блокируются.

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