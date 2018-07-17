Трамп призвал Россию и США взаимодействовать ради светлого будущего

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости взаимодействия США и России как двум крупнейшим ядерным державами, сообщает РИА Новости.

"Как я сказал сегодня и много раз до этого, "я очень доверяю своим сотрудникам разведки. Но при этом я признаю, что для построения более светлого будущего мы не можем зацикливаться только на прошлом, две крупнейшие ядерные державы (США и РФ) должны поладить!", — написал Трамп в своем Twitter.

В понедельник в Хельсинки прошла первая полномасштабная встреча президентов Трампа и Путина. Лидеры России и США сначала более двух часов вели переговоры один-на-один, потом пообедали в расширенном составе и выступили перед журналистами.

Заявления Трампа в ходе пресс-конференции по вопросу приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года в США вызвали шквал критики в его адрес.

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