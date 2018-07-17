Трамп: отношения США и России существенно улучшились

17 июля 2018 23:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США и России "существенно улучшились".

"США никогда не были в таких плохих отношениях с Россией, но это улучшилось, а в будущем может еще улучшиться", — РИА Новости передают слова Трампа.

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Американский лидер уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, что вызвало новую волну критики.

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