Трамп рассказал, чем вызвана критика в его адрес

Президент США Дональд Трамп заявил, что критика его заявлений на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была вызвана тем, что ему удалось "хорошо поладить" с российским лидером, передает РИА Новости.

"Стольким многим людям на высоких постах в разведке понравилось мое выступление на пресс-конференции. До этого на нашей встрече Путин и я обсудили многие важные темы. Мы хорошо поладили, что и вызвало беспокойство ненавистников, которые хотели увидеть боксерский матч. Будут достигнуты большие результаты!" — написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Во вторник Трамп заявил журналистам, что он обмолвился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

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