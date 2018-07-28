NASA представило проекты жилья на Марсе (ВИДЕО)

28 июля 2018 23:33 (UTC+04:00)

NASA выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе, пишет РИА Новости.

Первое место заняла команда из Арканзаса. По их задумке, роботы соберут необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров. Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания, а вместе с ним и количество жильцов.

Создатели пяти лучших проектов поделили между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Их работы опубликованы на официальном сайте NASA.

Конкурс был объявлен в 2014 году, в нем приняли участие 18 команд со всего мира. Организаторы надеются, что его участники смогут приблизить человечество к колонизации новых планет.

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