Трое погибших и семеро раненых в результате стрельбы в США

29 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)

Три человека погибли, семь получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, передает РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в субботу вечером. Как заявил глава местной полиции Майкл Харрисон, согласно предварительным данным, двое неизвестных открыли огонь у офисного здания на проспекте Клейборн, один из них стрелял из ружья, у второго был пистолет. После этого они скрылись с места преступления.

Раненые были госпитализированы. Полиция устанавливает личности преступников и их мотивы.

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