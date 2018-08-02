Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны, заявив, что "с нетерпением" ждет с ним новой встречи, сообщает РИА Новости.

В четверг транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре. На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

"Спасибо вам, председатель Ким Чен Ын, что сдержали обещание и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых, пропавших без вести в бою! Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо – я с нетерпением жду с вами встречи!", — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

В прошлую пятницу транспортный самолет, на борту которого находились останки 55 американских военных, прибыл из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее. Это стало первым шагом к выполнению договоренностей по этому вопросу.

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.