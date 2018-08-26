Глава Пентагона выразил соболезнования из-за кончины Маккейна

Министр обороны США Джеймс Мэттис выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна, которого в Америке считали героем войны во Вьетнаме, передает РИА Новости.

"Мы потеряли человека, который твердо отстаивал лучшие идеалы нашей страны. Офицер флота и несгибаемый военнопленный Джон Маккейн поддерживал (в плену) своих братьев по оружию, пока они все не вернулись домой вместе", — заявил Мэттис.

По его словам, жизнь Маккейна стала воплощением девиза Военно-морской академии США, которую сенатор закончил: "Не ради себя, а ради отчизны".

Маккейн был летчиком ВМС США во время войны во Вьетнаме. Маккейн попал в плен после того, как его самолет был сбит. Он был серьезно ранен и подвергался в плену пыткам. Маккейн провел в плену около пяти с половиной лет.

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