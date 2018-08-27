Трамп запретил называть Маккейна героем

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный релиз в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение США.

Однако Трамп заявил, что предпочитает официальному релизу твит, несмотря на то что за него высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли, отмечает Washington Post.

Вскоре после кончины Маккейна в ночь на понедельник Трамп опубликовал твит с соболезнованиями, официального заявления Белого дома не последовало.

Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, его похороны пройдут 2 сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна, в траурной церемонии примут участие вице-президент Майк Пенс, а также экс-главы Белого дома Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Трамп в прошлом враждовал с Маккейном, со своей стороны сенатор критиковал президента, в том числе за "мягкую", по его мнению, политику в отношении России.

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