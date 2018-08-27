Трамп запретил называть Маккейна героем

27 августа 2018 05:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный релиз в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение США.

Однако Трамп заявил, что предпочитает официальному релизу твит, несмотря на то что за него высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли, отмечает Washington Post.

Вскоре после кончины Маккейна в ночь на понедельник Трамп опубликовал твит с соболезнованиями, официального заявления Белого дома не последовало.

Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, его похороны пройдут 2 сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трампа не пригласили на похороны Маккейна, в траурной церемонии примут участие вице-президент Майк Пенс, а также экс-главы Белого дома Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Трамп в прошлом враждовал с Маккейном, со своей стороны сенатор критиковал президента, в том числе за "мягкую", по его мнению, политику в отношении России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США
США 05:17
Полиция США установила личность стрелка во Флориде
США 04:12
Сенатора Маккейна похоронят 2 сентября
США 02:20
Виновник трагедии во Флориде открыл огонь, проиграв в видеоигру - СМИ
США 02:14
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
США 26 августа 23:20
Неизвестный открыл огонь в развлекательном центре во Флориде
США 26 августа 22:53
Лента новостей
Глава НАСА объяснил необходимость создания космических сил США
США 05:17
Полиция США установила личность стрелка во Флориде
США 04:12
Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе
Общество 03:29
Сенатора Маккейна похоронят 2 сентября
США 02:20
Виновник трагедии во Флориде открыл огонь, проиграв в видеоигру - СМИ
США 02:14
Уровень газификации в Азербайджане составляет 95% – глава SOCAR
Энергетика 01:03
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт звезд эстрады (ФОТО)
Общество 00:49
Президент Ильхам Алиев: Я хочу, чтобы в каждом уголке Азербайджана люди жили еще лучше, уровень их жизни рос
Политика 00:38
Лукашенко пока не определился с кандидатурой нового посла Беларуси в России
Другие страны 26 августа 23:41