Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о готовности ввести импортные пошлины в отношении Китая еще на 267 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, передает ТАСС.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что Соединенные Штаты до сих пор не приняли решение о введении дополнительных пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

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