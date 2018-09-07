Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

7 сентября 2018 20:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о готовности ввести импортные пошлины в отношении Китая еще на 267 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters, передает ТАСС.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что Соединенные Штаты до сих пор не приняли решение о введении дополнительных пошлин на китайские товары на сумму 200 млрд долларов.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ким Чен Ын передал Трампу очередное письмо
США 21:40
Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
США 21:07
На востоке Сирии начались учения коалиции во главе с США
США 20:38
Китайских бизнесменов приглашают участвовать в программе «Цифровой Казахстан»
Бизнес 20:13
Китай повысит ставку экспортной скидки для некоторых категорий товаров
Китай 17:58
Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата
Политика 16:34
Лента новостей
В Мексике при нападении убили четырех полицейских
Другие страны 22:11
Азербайджанская платежная система отложила планы выхода на рынок Боснии
ИКТ 22:06
Макрон назвал темы переговоров с Меркель
Европа 21:55
Ким Чен Ын передал Трампу очередное письмо
США 21:40
Крупная азербайджанская продкомпания более чем на 11% сократила кредитную задолженность
Бизнес 21:22
Один человек погиб, двое пострадали в результате землетрясения в Иране
Общество 21:14
О ходе строительства двух уникальных паромов на Бакинском судостроительном заводе
Бизнес 21:10
Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
США 21:07
В Азербайджане пройдет Неделя НАТО (Эксклюзив)
Политика 21:05