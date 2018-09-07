Трамп вновь назвал встречу с Путиным одной из лучших

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу вновь назвал встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших, а лучшей - саммит НАТО в Брюсселе. С такими словами он выступил в беседе с журналистами на борту своего самолета, направляющегося в Северную Дакоту. Высказывания главы государства приводит пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

"Одной из моих лучших встреч была [встреча] с президентом России Путиным. Моей лучшей встречей был, вероятно, [саммит] НАТО, потому что они [страны - участницы альянса] выложили сотни миллионов долларов [на оборону], которые никогда бы не предоставили", - отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, просил ли он Путина не вмешиваться в ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс, президент ответил: "Я не разговаривал с ним".

В четверг перед своими сторонниками в штате Монтана глава Белого дома назвал встречу с российским президентом в Хельсинки одной из лучших из тех, что у него когда-либо были.

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Российский лидер высоко оценил итоги этого саммита, однако заметил, что никто и не рассчитывал решить на нем все проблемы в отношениях двух стран.

Американский лидер на саммите НАТО, который прошел 11-12 июня в Брюсселе, потребовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.

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