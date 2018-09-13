Спецпредставители Китая и США обсудили межкорейское урегулирование

13 сентября 2018 08:55 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью и специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун на встрече в Пекине обсудили политическое урегулирование на Корейском полуострове, говорится в заявлении на сайте МИД КНР, передает РИА Новости.

"Заместитель министра иностранных дел Китая, спецпредставитель правительства КНР по вопросам Корейского полуострова Кун Сюанью и специальный представитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Бигун провели встречу в Пекине 12 сентября", — сообщило ведомство.

Отмечается, что "стороны обсудили продвижение процесса политического урегулирования на Корейском полуострове".

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